Cade nel vuoto mentre pulisce l'ascensore, muore a soli 21 anni Salvatore Caliano

Salvatore Caliano lavorava in un noto bar di via Duomo, il Tico. Era figlio di un ex calciatore, Gigi Caliano, attaccante noto nelle serie minori avendo militato in molte squadre napoletane come il Savoia, l'Ischia ed il Giugliano, dal quale aveva ereditato la passione per il calcio.

Ieri sera i condomini del palazzo situato di fianco al bar dove lavorava Salvatore gli hanno chiesto d pulire il lucernario dell'ascensore per 35 euro. Il giovane, senza esperienza, ha accettato, è salito sulla vetrata, che non ha retto il suo peso ed è precipitato dal quarto piano. Se ne è andato così Salvatore a soli 21 anni.

Tanti i messaggi di cordoglio per un giovane considerato da tutti onesto ed un gran lavoratore, che aveva scelto di sacrificare l'ora di spacco per portare a casa quei maledetti 35 euro.

"Non è possibile essere costretti ad accettare pochi spiccioli nell'ora di spacco. Questa dovrebbe servire per riposarsi, pranzare, fare una telefonata, distrarsi. Ciao Salvatore, reagiremo a questa situazione per te e per tutti gli altri che hanno perso la vita perché lavoravano troppo o perché il lavoro non ce l'avevano proprio. Perché questa vita, così, è davvero assurda", scrivono i ragazzi dell'Ex Opg Occupato - Je so' pazzo.