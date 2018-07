Morto mentre puliva l'ascensore, il padre di Salvatore: "Vogliamo solo giustizia"

Luigi, padre di Salvatore Caliano, il 21enne morto la scorsa settimana mentre puliva un ascensore in un palazzo di via Duomo, ha rilasciato alcune dichiarazioni al Tg1 sulla scomparsa del figlio.

Il noto attaccante napoletano, che ha segnato tantissimi di gol nelle serie minori militando in diverse squadre campane, ha affermato: "Questi giovani di oggi hanno bisogno di sicurezza, di fare un lavoro importante e non rischiare, come ha fatto mio figlio per 25 euro. Il signore forse gli ha dato già un compito in Paradiso, di guidare tutti i giovani di oggi. Siamo orgogliosi di nostro figlio. Vogliamo solo giustizia, giustizia e basta".

La Procura ha aperto un fascicolo sulla morte di Salvatore Caliano, iscrivendo nel registro degli indagati due persone.