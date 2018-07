Morte Salvatore Caliano, due indagati per omicidio colposo. Colletta per aiutare la famiglia

Non è più a carico di ignoti la morte di Salvatore Caliano. Sarebbero due gli indagati per l'omicidio colposo del 21enne, caduto nel vuoto mentre, come sembra dalle prime ricostruzioni, lavorava in nero alle pulizie di un lucernario, al quarto piano di un palazzo di via Duomo.

E dopo due giorni e mezzo comincia a diradarsi la nebbia su quello che sarebbe succcesso. Da quanto affermato da familiari e conoscenti, Salvatore sarebbe stato chiamato per un lavoretto, la pulizia del lucernario appunto, durante l'ora di spacco dal suo impiego principale, in un bar della zona. Il giovane di Forcella sarebbe salito fino al terrazzo dello stabile e si sarebbe appoggiato alla vetrata.

Sembra, però, che sul lucernario ci fossero già diverse crepe. Il peso di Salvatore avrebbe fatto rompere definitivamente la superficie. La caduta nel vuoto non gli ha lasciato scampo. Il 21enne sarebbe morto pochi secondi dopo la caduta e a nulla sarebbe servito l'arrivo dell'ambulanza dopo circa un quarto d'ora e non, come era stato detto da alcuni testimoni in un primo momento, dopo oltre 30 minuti. L'indagine dovrà stabilire chi ha commissionato il lavoro e di chi fosse la responsabilità dell'assenza di misure di sicurezza.

Intanto, Forcella si stringe intorno alla famiglia Caliano e promuove una raccolta fondi. "Non è una raccolta per le spese del funerale - spiega Giuseppe Arduino, cugino di Salvatore - quello sarà pagato dalla famiglia. Gli amici, i conoscenti e i commercianti si sono mossi per dare un sostegno alla famiglia in un momento così difficile. Chi vorrà partecipare, potrà rivolgersi ai commercianti di via Duomo".

Il dolore, tra i parenti del giovane, è ancora troppo forte: "Non dovevano farlo salire fin lassù, devono pagare - afferma con la voce rotta dal pianto lo zio Giovanni Tommasini - Grazie per tutto quello che la gente sta facendo per noi". Domani, venerdì 13, sarà il giorno dell'autopsia. Poi, gli inquirenti dovrebbero dare il via libera al funerale: "La cerimonia avrà luogo sabato, non sappiamo ancora a che ora, nella Chiesa di San Giorgio Maggiore di Forcella - prosegue il cugino - speriamo che vengano anche le istituzioni a manifestare la vicinanza alla famiglia. Vogliamo giustizia per Salvatore".

Poi, il messaggio commosso di Giuseppe: "Salvatore non so in che mondo sei, ma tutti noi ti salutiamo. Sei l'angelo più bello del paradiso. Non ti dimenticheremo mai, rimarai sempre nei nostri cuori".