Salvatore Caliano, Giovanni Block dedica una canzone al 21enne morto

Giovanni Block dedica una canzone a Salvatore Caliano, il giovane morto martedì pomeriggio in via Duomo mentre puliva l'ascensore in un palazzo.

L'artista napoletano ha postato il video sulla sua pagina Facebook ufficiale: "Ieri ho letto che è morto un ragazzo di 21 anni a Napoli che 'aveva accettato di pulire quel lucernario per soli 35 euro'. Subito dopo c'era la notizia di Ronaldo alla Juve per 105 milioni di euro. Poi ho letto che in realtà sono 117 milioni. Il contrasto tra queste due notizie ha generato un vuoto. Per colmarlo è venuta fuori questa canzone. Si chiama "35". L'ho fatto di getto. Senza pensarci troppo. Tutto qui".

Il video del brano: