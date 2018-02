Ad Afragola muore Salvatore B.: il 23enne è stato folgorato da una scarica elettrica

Dolore e sgomento ad Afragola, dove nella notte tra sabato e domenica ha perso la vita in tragiche circostanze Salvatore B., 23 anni. Il giovane era in casa quando è stato folgorato da una scarica elettrica fortissima che lo ha lasciato incosciente in cucina. Allertati dai familiari, sul posto sono giunti gli operatori della locale postazione del 118 e successivamente la polizia per i rilievi del caso. Il giovane è morto nonostante il tentativo dei soccorritori.