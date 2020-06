Anziano si sente male in acqua: salvato da quattro bagnanti

Una notizia, per fortuna con un lieto fine, in questo weekend d'estate: quattro bagnanti hanno soccorso e salvato un anziano in evidente difficoltà in acqua. È accaduto questa mattina al lido Mappatella di Torre Annunziata. Un anziano si è tuffato in acqua, ma dopo un po' ha manifestato evidenti difficoltà non riuscendo più a nuotare.

Il soccorso

Probabilmente mentre era in acqua ha accusato un malore. Fatto sta che fortunatamente i suoi movimenti non sono passati inosservati a quattro bagnanti. Si sono subito tuffati in soccorso dell'anziano aiutandolo a tornare a riva. Una volta in spiaggia l'uomo è stato soccorso e fortunatamente non c'è stato bisogno di ricorrere ad ulteriori cure mediche.