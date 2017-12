Via Villari, estratte dalla voragine le due persone cadute

Sono state estratte vive le due persone sprofondate in una voragine in via Villari a Napoli nel pomeriggio.

Si tratta di un operaio e di un ingegnere. Dopo essere stati recuperati dai Vigili del Fuoco, i due sono stati trasportati in ospedale, entrambi vigili. Uno avrebbe una gamba fratturata.

Secondo le prime indiscrezioni, i due erano stati chiamati per effettuare dei lavori. Una perdita di una condotta dell'acqua avrebbe, però, causato la caduta di una pavimentazione.