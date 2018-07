Imbarcazione in avaria a largo di Capo Miseno: salve due persone

I militari della Guardia Costiera di Napoli, diretti dall'ammiraglio Arturo Faraone, hanno salvato un'imbarcazione in avaria a largo di Capo Miseno con a bordo due persone.

Dopo la segnalazione alla sala operativa della Capitaneria di Porto di Napoli, è scattato immediatamente l'intervento di una motovedetta, che in breve tempo ha messo in salvo i due membri dell'equipaggio, un uomo e una donna, che sono ora in buone condizioni.