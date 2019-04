Tender in difficoltà nelle acque di Ischia: l'intervento della Guardia Costiera

Nel weekend di Pasqua la Guardia Costiera di Ischia è stata impegnata anche nelle attività di vigilanza e soccorso in mare.

In particolare nella giornata di Pasqua la Sala Operativa della Guardia Costiera è stata allertata circa la presenza di un tender, in località Punta Chiarito, con a bordo due persone in difficoltà a causa delle condizioni meteomarine in peggioramento.

L’unità è stata immediatamente soccorsa dal personale della Motovedetta della Guardia Costiera di Ischia CP 807, che ha recuperato i due diportisti e li ha trasportati in sicurezza verso l’unità madre, dalla quale si erano allontanati poche ore prima.

A parte il momento di paura iniziale, i due diportisti, di nazionalità estera, non hanno avuto necessità di cure mediche e assistenza.