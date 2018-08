Ercolano, un'intera salumeria chiusa da un mese e senza corrente: alimenti in putrefazione

A Ercolano la polizia municipale ha scoperto oltre un quintale di alimenti in avanzato stato di putrefazione all'interno di una salumeria - da tempo chiusa. All'interno del locale una puzza nauseante ha accolto poliziotti e ispettori dell'Asl. Gli agenti hanno fatto irruzione, non riuscendo a rintracciare l'ex gestore dell'attività. In particolare salumi, formaggi e uova, da oltre un mese abbandonati, erano in un terribile stato.



Gli alimenti sono stati sequestrati e conferiti per la discarica alla competente Asl. Il proprietario dei locali si è impegnato a far ripulire l'ex salumeria, il vecchio gestore resta irreperibile.