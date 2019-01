Macabra scoperta a Torre Annunziata: sacerdote riesuma la madre e la espone in una teca

Un sacerdote di Torre Annunziata ha riesumato - senza autorizzazione Asl - la salma della madre. Il caso è riportato dal Fatto Vesuviano. Il prete ha deciso di esporre le spoglie mortali della madre all'interno della cappella di famiglia, come una sacra reliquia. Gli agenti del commissariato di Torre Annunziata hanno scoperto l'accaduto e ora il sacerdote, molto noto a Torre Annunziata, è indagato per vilipendio di cadavere. Il prete, che avrebbe ammesso le proprie colpe agli agenti, potrebbe incappare anche in sanzioni da parte della Chiesa.