Troppe auto in sosta, l'ambulanza resta bloccata: "Si aspetta il morto?"

Troppe auto in sosta selvaggia, l'ambulanza non riesce a passare: è quanto accaduto nel quartiere Avvocata, dove un'ambulanza alle 10:30 di mattina è rimasta ferma in attesa della Polizia. Dopo l'intervento degli agenti, e dopo molte manovre, gli operatori del 118 sono riusciti a proseguire. Lo stallo è avvenuto tra Salita Pontecorvo e via Brombeis. A denunciare l'accaduto è l'associazione AFIDA, che chiede l'intervento urgente della II municipalità: "Si aspetta il morto? Chiediamo a breve un intervento della seconda municipalità e di tutti i suoi consiglieri per ovviare a questo annoso problema", scrive il presidente Michele Onorato.

"La legalità passa anche attraverso il rispetto delle regole", conclude l'associazione AFIDA.