Salerno-Reggio Calabria, addio al cantiere: "Un sogno che si avvera"

E' stata completata dopo più di 50 anni di lavori infiniti l'autostrada Salerno-Reggio Calabria. Non si tratta in realtà di una vera e propria inaugurazione, ma del completamento dei lavori del tratto stradale di 500 chilometri.

DELRIO - «È un sogno che diventa realtà». Non ha nascosto la propria soddisfazione il ministro delle infrastrutture Graziano Delrio che è appena partito da Sarno, in provincia di Salerno, per l'inaugurazione dell'ultimo tratto della Salerno-Reggio Calabria. Dopo decenni di lavori, il titolare del dicastero del neo-nato governo Gentiloni si appresta ad inaugurare l'apertura del tratto che definitivamente porrà fine ai lavori sul tratto autostradale del Sud-Italia. Lo farà insieme al presidente di Anas, Gianni Vittorio Armani alla fine di un lungo viaggio in pullman insieme ai giornalisti.

