Operazione "Reset": blitz in oltre 100 sale scommesse di Napoli, Palermo e Bari

La Polizia di Stato ha controllato 104 esercizi commerciali dislocati tra Napoli, Bari e Palermo (punti di ricarica, sale giochi, sale scommesse e associazioni culturali), chiudendo 12 sale giochi e denunciando 24 persone, responsabili di esercizio abusivo di attività di gioco e ricettazione.

Contestate 59 sanzioni amministrative, che hanno anche riguardato il mancato rispetto delle regole di sicurezza sul lavoro.

Sequestrati anche 21.380 euro in contanti e, soprattutto, preziosi documenti contabili utili per ricostruire i flussi illeciti di denaro. Si tratta di una vera e propria contabilità, parallela a quella legale, riportata sia in tradizionali "libri mastri" in cui venivano indicati nomi, cifre e conti correnti, anche stranieri, sia in sofisticati software di gestione contabile.

Tutta l’operazione ha coinvolto circa 300 poliziotti altamente specializzati che appartengono ai “Nuclei della Polizia dei Giochi e delle Scommesse”, istituiti presso il Servizio Centrale Operativo (SCO), e tutte le Squadre Mobili delle Questure. Si tratta di una sorta di reparto speciale, costituito nel 2002, i cui appartenenti, dopo uno specifico corso di formazione, sono impiegati, talvolta anche attraverso operazioni sotto copertura, in diverse aree di intervento. L'azione dei Nuclei mira a contrastare, tra le altre cose, l'organizzazione e la gestione delle scommesse clandestine, l'utilizzo di apparecchi da intrattenimento illegali, l'alterazione dei risultati di gare sportive, tra cui le corse dei cavalli e le gare di campionato di diversi sport, i fenomeni dell'usura e delle estorsioni connessi alle scommesse.

All’operazione Reset hanno contribuito anche personale delle Divisioni Anticrimine delle Questure coinvolte e dei Reparti Prevenzione Crimine operanti su quei territori.