iostoconsalvatore, l'iniziativa per aiutare il parrucchiere che ha denunciato la camorra

"Quella di oggi è una bellissima iniziativa, ma una svolta la devo dare. Sono rimasto solo e non posso andare avanti chiedendo l'elemosina" Salvatore Castelluccio, il parrucchiere 46enne che due anni fa denunciò le minacce ricevute da camorristi, non ha ancora cambiato idea: lasciare Napoli. La sua attività, in largo Ecce Homo, nel centro storico di Napoli, ha subito un durissimo contraccolpo dopo la sua presa di posizione: "Bisogna sempre denunciare, è un dovere di tutti - afferma - ma lo Stato dovrebbe stare più vicino a chi lo fa". Davanti alla sua bottega, si sono riuniti alcuni esponenti dei Verdi, che hanno lanciato la campagna #iostoconsalvatore. E' stato attivato un conto corrente postale per sostenere il commerciante e lui si è impegnato a rendicontare pubblicamente tutte le donazioni he arriveranno. "Salvatore è stato lasciato solo soprattutto dalla gente del quartiere. Tanti like sui social, ma in quanti vengono qui a farsi tagliare i capelli? - attacca il consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli - Salvatore è un simbolo e va sostenuto come tutti quelli che hanno il coraggio di denunciare la camorra".