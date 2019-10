Sala slot abusiva: la scoperta in un locale

I carabinieri di Giugliano hanno denunciato per l’esercizio illecito di giochi d’azzardo un 49enne del posto. I militari lo hanno sorpreso, in un locale che aveva preso in affitto, a gestire una sala giochi risultata priva di qualsiasi autorizzazione.

Sequestrate 11 slot machine (videpoker di vecchia generazione) prive di matricola e nessuna delle quali collegata all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato; sequestrati anche numerosi gettoni. Nel locale era presente anche un angolo bar, anche questo privo di qualsiasi autorizzazione.