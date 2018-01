Lutto per Sal Da Vinci: si è spento lo zio: "Un dolore incolmabile"

"Anche tu sei volato via, un dolore incolmabile, purtroppo devo abituarmi a conviverci come faccio tutti i giorni per mio padre,il dolore é un sentimento che mi sovrasta, che non riesco a controllare! Desidero ringraziarti per essermi stato accanto al di là del nostro amore familiare, mi hai protetto e sostenuto sempre, ricordati che ho lasciato un posto nel mio cuore dove potrai sederti quando vuoi. Grazie Zio Franco".

E' il messaggio pubblicato su Facebook da Sal Da Vinci, che ricorda lo zio scomparso.