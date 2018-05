Sal Da Vinci derubato: “Sconvolto, furto nel mio appartamento in pieno giorno”

Brutta avventura per il cantante e attore partenopeo Sal Da Vinci: il suo appartamento nel cuore di Chiaia è stato svaligiato in pieno giorno, intorno alle 13, da una banda di ladri.

Portati via oro e altri preziosi – nonché tantissimi ricordi – dal valore di circa 30mila euro. L'uomo di spettacolo partenopeo si dice “sconvolto” per quanto accaduto. Ha raccontato di aver incontrato quelli che lui ritiene essere i ladri mentre andava via dal proprio appartamento: “Io scendevo le scale e loro salivano”.

Al ritorno, il dramma: appartamento a soqquadro, troppo tardi per fare qualsiasi cosa. Questo mentre i furti in zona erano recentemente cresciuti a dismisura.

Proprio nei giorni scorsi un uomo, allarmato per quanto stesse accadendo, ha chiamato la polizia dopo aver seguito un gruppo di ragazzi che aveva già identificato nelle immagini delle telecamere di sicurezza del suo appartamento in Largo Vasto a Chiaia. Gli agenti sono intervenuti e hanno messo in manette due ragazze e un ragazzo, tutti dell'Est Europa. Avevano ancora con loro quanto appena trafugato in un appartamento, ma niente che appartenesse a Sal Da Vinci.