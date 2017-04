Alveo dei Camaldoli, il giallo: ritrovati due sacchi sospetti

Il ritrovamento è avvenuto ieri mattina, alla foce dell'Alveo dei Camaldoli. I volontari dell'associazione “Licola Mare Pulito” si sono trovati davanti agli occhi due big bag, imponenti sacchi solitamente adibiti a rifiuti speciali.

Come dimostrano le immagini riportate sulla pagina social dell'associazione, i sacchi erano parzialmente insabbiati. All'interno, “materiali non identificati”. “Domani (oggi, ndR) sarà mia premura – racconta Umberto Mercurio, presidente di Licola Mare Pulito – denunciare alla capitaneria di porto questa anomalia e cercare di far recuperare questi materiali”.

Non è la prima volta che in zona vengono ritrovati rifiuti o carcasse di animali.