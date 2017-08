Terremoto Ischia, Sabrina Ferilli: "Qui si mangia troppo bene"

"Ultimi giorni poi si parte... Ischia dove si mangia troppo bene (e si vede)! ITALIA UNICA ". Così Sabrina Ferilli su Facebook postando una sua foto al mare.

L'attrice, che sta trascorrendo gli ultimi giorni di vacanza sull'isola, è stata tra le prime star a lanciare un messaggio subito dopo il terremoto di lunedì scorso: "Non rinunciate al vostro soggiorno ad Ischia. Io sono qui e vi posso assicurare che tutto funziona. Essere vicini all'isola in questo momento significa anche venirci. Perchè non vorrei che oltre al danno ci fosse la beffa, come spesso accade nel nostro Paese".