Porta via sabbia "come souvenir": napoletano in vacanza in Sardegna multato per oltre mille euro

Nella scorsa estate dalle spiagge sarde furono prelevate circa 5 tonnellate di sabbia. Si tratta di un fenomeno che coinvolge centinaia di turisti che, convinti di non fare nulla "di male", portano via un po' di sabbia come souvenir della vacanza. In realtà, proprio per le crescenti proporzioni del fenomeno, l'asportazione di sabbia costituisce un pericolo ambientale per i lunghi litorali sardi. L'ultimo episodio questa mattina: i Carabinieri della Compagnia di Siniscola (Nuoro) hanno sorpreso un 40enne napoletano residente nel Regno Unito, in possesso di una bottiglia di plastica contenente della sabbia prelevata in un arenile non precisato nelle vicinanze di Olbia.

All'uomo è stata comminata una multa di 1032 euro. La notizia è riportata da CagliariPad.