Rapina due turisti con una pistola: le immagini che inchiodano un russo

Ha seguito due turisti bosniaci per diversi metri. Poi, quando la coppia è entrata nel palazzo di via Poerio, dove c'è il b&b in cui alloggiavano, ha estratto una pistola e ha intimato loro di consegnargli tutti i soldi. La polizia ha fermato un cittadino russo con l'accusa di rapina a mano armata.

Il malvivente si è comportato come se fosse un avventore della struttura, per poi urlare "money money" mentre puntava un'arma da fuoco contro le due vittime. I coniugi terrorizzati dall’uomo hanno tentato di scappare dall’edificio, e mentre la donna raggiungeva il portone l’uomo ha tentato di strapparle la borsa. Non riuscendo nell’intento, l’ha violentemente spinta scaraventandola nella vetrata del palazzo che è andata in frantumi, ferendo la malcapitata e si è poi dato a precipitosa fuga.

Gli agenti di polizia, dopo aver raccolto la denuncia, hanno visionato i filmati di videosorveglianza riconoscendo il criminale come un personaggio noto alle forze dell'ordine. Gli agenti hanno effettuato una ricognizione nelle aree adiacenti al luogo del crimine e hanno rintracciato il cittadino russo. Inutile il tentativo di fuga.