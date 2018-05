Dopo N'albero, ruota panoramica sul Lungomare: la proposta

Dopo N'Albero, ecco arrivare una nuova proposta per il Lungomare di Napoli, una ruota panoramica. La struttura temporanea dovrebbe essere realizzata dalla società romagnola "TheWheel" alla Rotonda Diaz.

A presentare la proposta il 4 maggio, regolarmente protocollata, il consigliere comunale Ciro Langella, che pone in evidenza come la ruota panoramica possa divenire un'attrazione spettacolare per residenti e turisti, senza costi per il Comune e per i contribuenti.