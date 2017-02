Rubò 10 maiali in Romania: arrestato a Napoli

Agli agenti di polizia che l'hanno fermato ha mostrato una fotocopia a colori della sua carta d'identità ma quando sono stati fatti i controlli del caso è risultato essere un ricercato internazionale. I poliziotti del commissariato Vicaria-Mercato hanno arrestato un cittadino rumeno di 28 anni destinatario di un mandato d'arresto europeo. A ricercarlo è la Romania dove nel 2015 è stato condannato per furto a due anni e quattro mesi di reclusione . Il giovane aveva rubato 10 maiali da una fattoria e li aveva caricati su un camion che non poteva guidare perché senza la patente necessaria.

L'ordine d'arresto europeo era scattato nel 2016 e ieri pomeriggio gli agenti italiani lo hanno fermato per caso a piazza Enrico De Nicola. Quando gli hanno chiesto i documenti, ha mostrato loro uno contraffatto ed ha dato false generalità nel tentativo di eludere il controllo. La centrale operativa ha però scoperto che era ricercato con uno dei suoi tanti alias e così è stato immediatamente arrestato. Attualmente è detenuto presso il carcere di Poggioreale e resterà lì fino a che non saranno concluse le procedure per l'estradizione.