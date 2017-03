Quarto, cerca di rubare dal magazzino di un supermercato: arrestato 23enne

Stava cercando di rubare dal deposito di un supermercato. I carabinieri della tenenza di Quarto insieme agli agenti del nucleo operativo e radiomobile di Casoria hanno arrestato un 23enne napoletano, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di tentato furto aggravato .

I carabinieri, intervenuti sul posto in seguito ad alcune segnalazioni, hanno sorpreso il ragazzo mentre trafugava merce dal deposito dell’esercizio commerciale. Le perquisizioni hanno portato al rinvenimento e al sequestro di arnesi utilizzati dal 23enne per lo scasso. L’arrestato è ora in attesa del rito direttissimo.