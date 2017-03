Rubava autoradio a ripetizione: in manette a Pozzuoli

Era ormai diventato il terrore degli automobilisti. Aveva messo a segno una serie di furti di autoradio come non si vedeva dagli anni 90'. Questa notte la sua “avventura” d'altri tempi si è conclusa con l'arresto. È successo a Pozzuoli dove i carabinieri hanno stretto le manette ai polsi a S. B., un 36enne del posto già noto alle forze dell'ordine. L'accusa ai suoi danni è di furto aggravato. I militari sono stati chiamati da alcuni cittadini che avevano notato un uomo aprire delle auto in via Artiaco.

Gli uomini della radiomobile puteolana sono subito arrivati sul posto ed hanno beccato il ladro in flagranza di reato. Il 36enne ha anche tentato la fuga salendo sulla sua automobile, una Smart, e provando a scappare in direzione via Campana. La sua corsa è stata interrotta per dopo pochi metri. I militari hanno perquisito l'auto ed hanno trovato quattro autoradio appena rubate. L'uomo è stato condotto in caserma e questa mattina è comparso dinanzi al giudice monocratico per il processo con rito direttissimo. La refurtiva è stata restituita ai legittimi proprietari.