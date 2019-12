"Fratello ladro lo ha rubato": indignazione per il furto del bambin Gesù dal presepe

"La mangiatoia è vuota perché fratello ladro lo ha rubato". È la scritta che appare nel presepe della chiesa di Sant’Antonio di Padova a Torre del Greco, dove dovrebbe esserci il bambin Gesù.

Un furto che sta facendo scalpore, e che ha dato vita ad un appello social: in molti stanno condividendo la vicenda nella speranza che il bambinello possa tornare sul presepe.

Voglia di riparare al danno in città, ma anche tanta indignazione per l'assurdo furto, probabilmente una bravata per nulla rispettosa dei fedeli e della chiesa.

Il parroco della chiesa intanto pare voglia denunciare quanto accaduto alle forze dell'ordine.