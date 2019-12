Forcella, albero di Natale rubato da baby gang. Marisa Laurito: "Meritate il pernacchio di Eduardo"

L'albero di Natale che i commercianti di Forcella (Associazione Forcella), avevano fatto istallare nel quartiere per le Festività 2019 è stato rubato la scorsa notte. Era alto 5 metri, ed è stato vittima pare di un gruppo di ragazzini che non è riuscito a portar via anche un secondo albero, quello in piazza Calenda, dove si trova il Teatro Trianon Viviani. A fermarli, in questo caso, sono stati i clienti di un bar a pochi passi. L'albero, rovesciato, è stato risistemato in un nuovo vaso.

L'ipotesi è che la baby gang, tutti in motorino, abbiano agito per procurarsi la legna in vista del "fuoco" di Sant'Antonio.

Dura la reazione di Marisa Laurito, direttore artistico del teatro. "Quelli che hanno commesso questo scempio sono cretini ridicoli e inutili", sono state le sue parole. Si è trattato di "un gesto che ha il solo scopo di distruggere tradizione e bellezza nel proprio quartiere, un atto cieco e stupido, fatto da persone che non comprendono che hanno danneggiato prima di tutto loro stesse. Complimenti per la cretinaggine, meritereste il pernacchio di Eduardo al vostro passaggio".