Rubati i pastori del Presepe, la denuncia del parroco: "Chi ha rubato è disonesto"

Alcuni pastori dal presepe allestito all'esterno del teatro Don Peppe Diana di Portici sono stati portati via da ignoti. La denuncia è stata presentata dai responsabili di zona della chiesa.

La denuncia del parroco della chiesa del Sacro Cuore, Giorgio Pisano: ''Dobbiamo impedire che si compiano azioni ingiuste e ruberie come se non fosse successo niente. Chi ha rubato è un disonesto che non ama la città perchè i presepi territoriali servono per dare un sapore e un senso di serenità e di luce alla città''.