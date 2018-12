Rubati i pastori del presepe: la scoperta shock nel giorno della Vigilia

Un furto che ha scosso la comunità di Portici: una decina di pastori dal presepe allestito all'esterno del teatro “don Peppe Diana” sito in viale Tiziano sono stati rubati. Non è la prima volta che accade un episodio del genere. Nel dicembre 2016 era stato denunciato ai Carabinieri della locale stazione un furto analogo.

Anche per questo, ma soprattutto per attirare l'attenzione dei fedeli su un simbolo- quello del presepe - che assume un'importanza fondamentale nelle festività cristiane, il parroco della chiesa del Sacro Cuore, Giorgio Pisano, ha annunciato che non rimpiazzerà i pastori rubati. Il presepe è stato realizzato dai volontari della chiesa del Sacro Cuore ed è stato donato alla città come simbolo di attenzione ai poveri e al prossimo.