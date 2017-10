Rubano le ruote di un'auto di un portatore di handicap: "Non si guarda più in faccia nessuno"

Continuano senza sosta i furti di ruote al Vomero e all'Arenella. Questa volta a finire nel mirino dei ladri di pneumatici la vettura di una persona con disabilità; l'auto era stata parcheggiata regolarmente sulle strisce gialle e mostra il talloncino che autorizza l'occupazione di quel posto.

Il furto è avvenuto durante la notte scorsa in una strada parallela a via Niutta all'Arenella. Si può immaginare quale danno abbiano inflitto i ladri a una persona che può avere bisogno della vettura in ogni momento per recarsi presso strutture mediche. È proprio il caso di dirlo, quando si tratta di rubare non si guarda più in faccia a nessuno.