Furto d’auto con gatto all’interno, l’appello disperato: “Speriamo che i ladri abbiano pietà”

Ieri mattina in via Signorelli, alle spalle della metropolitana di Giugliano, è stato messo a segno un furto d’auto con la tecnica della “botta”.

I malviventi hanno lanciato bulloni e perni sull’asfalto, quindi la conducente, ingannata dal rumore (pensava avesse urtato contro qualcosa) è scesa dalla sua autovettura, lasciando borsa documenti effetti personali e il suo gattino nella portierina interna.

I ladri ne hanno quindi approfittato ed in un battibaleno si sono messi alla guida scappando via. La donna ha denunciato tutto alla polizia di stato, che sta indagando sul caso. La cosa che più le preme è il fatto sia stata derubata anche del suo animale domestico, cui è molto legata, e da ieri non si dà pace per la sua scomparsa.

Nel frattempo, sul suo profilo Facebook, ha lanciato numerosi appelli con foto dell'animale. "Si chiama Nanetto ha due anni ed è castrato", spiega. La donna, al momento del furto, lo stava portando dal veterinario.