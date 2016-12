Ruba un'auto vestito da netturbino: 27enne in manette

Aveva una divisa da dipendente dell'Asia e in mano un arnese quando è stato visto mentre provava a forzare la portiera di un'auto a via Manzoni. Arrestato A.E., 27enne napoletano accusato di furto aggravato. Il giovane, vestito da netturbino, ha provato a forzare la portiera di una Grande Punto Fiat con un arnese ma sono arrivati in tempo gli agenti del commissariato Posillipo. Ad avvisarli una chiamata al 113 che ha permesso ai poliziotti di raggiungere via Manzoni in tempo e arrestato il 27enne in flagranza di reato.

Dopo avergli stretto le manette ai polsi l'hanno portato al commissariato per le formalità di rito, in attesa di farlo comparire dinanzi al giudice monocratico del tribunale di Napoli per il processo con rito direttissimo. Sia l'arnese che l'auto con cui era giunto sul posto sono stati sequestrati mentre è stato avvertito il proprietario dell'auto che poteva essere rubata senza l'intervento dei poliziotti.