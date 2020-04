Ruba il telefono all'ex: "Chiama pure i carabinieri". Lei segue il consiglio, arrestato 54enne

I carabinieri della stazione di Varcaturo hanno arrestato per rapina un 54enne di Giugliano in Campania già noto alle forze dell'ordine. L’ex compagna l’ha raggiunto nell’abitazione che condividevano prima della separazione: voleva recuperare i suoi effetti personali. Il 54enne, durante una lite scoppiata in quell’occasione le ha strappato il cellulare dalle mani suggerendole di rivolgersi ai carabinieri.

La donna, che già in passato era stata vittima di maltrattamenti, ha allertato i militari che hanno perquisito l’abitazione del 54enne e ritrovato il cellulare in giardino, avvolto in una busta di plastica. Arrestato l’uomo è stato sottoposto ai domiciliari in attesa di giudizio.