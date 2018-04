Ruba soldi a dei turisti: in manette

Ha preso di mira un gruppo di studenti di Padova in visita turistica a Napoli rubando loro oltre 300 euro in contanti. È andata male ad un 46enne di Napoli arrestato dagli agenti della Polizia locale dell'Unità operativa “Stella”. Gli agenti hanno stretto le manette ai polsi all'uomo dopo una violenta colluttazione. I poliziotti sono entrati in azione dopo aver visto il pluripregiudicato derubare i giovani turisti in piazza Museo Nazionale.

Lo hanno immediatamente fermato chiedendogli i documenti ma lui ha opposto resistenza ed ha tentato la fuga. Dopo una colluttazione è stato fermato e portato in caserma. Lì gli agenti hanno scoperto che aveva rubato oltre 300 euro ai giovani malcapitati e che era già gravato di precedenti per rapina, furto, estorsione e spaccio di stupefacenti. Portato dinanzi al giudice il suo arresto è stato convalidato ed è stato ristretto agli arresti domiciliari.