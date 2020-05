Finge di voler comprare i medicinali a un'anziana ma le ruba i soldi: denunciato

I carabinieri della sezione radiomobile di Marano hanno denunciato, per truffa ai danni di un’anziana, un 37enne del posto già noto alle forze dell'ordine. I militari hanno notato la donna in strada, da sola e in lacrime. Uscita per acquistare un farmaco, era stata avvicinata da uno sconosciuto che si era offerto di andarci personalmente.

Grata per il gesto solidale, la donna gli aveva affidato i 25 euro sufficienti all’acquisto e solo dopo qualche minuto, non vedendolo più tornare, aveva capito di essere stata raggirata. I militari, dopo aver acquistato il farmaco alla donna, hanno ricostruito il percorso del truffatore, identificandolo e denunciandolo.