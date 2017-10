Riconosce lo scippatore per strada: gli scatta una foto e lo fa arrestare

Un 34enne il 17 settembre scorso si era avvicinato a un 22enne, fermo a bordo della sua auto su via Nazionale delle Puglie e con il pretesto di chiedergli una informazione aveva repentinamente infilato il braccio nell’abitacolo, rubando il portafogli, contenente circa 200 euro.

Il giorno dopo la vittima ha visto nuovamente il malfattore in piazza Garibaldi: era su uno scooter e si stava intrattenendo a parlare con un giovane. A qual punto il derubato gli ha scattato una foto di nascosto con lo smartphone e di corsa è andato in caserma dai carabinieri a denunciarlo. Da li in poi è stato facile: la targa dello scooter portava dritto alla moglie del 34enne. L'uomo è stato arrestato.