Stava rubando un motorino: arrestato e scarcerato

A bordo di uno scooter ne stava spingendo un altro con a bordo un amico. Non era però rimasto senza benzina e lo scooter non aveva nemmeno nessun problema meccanico. Lo stavano semplicemente rubando. Se ne sono accorti gli agenti del commissariato di San Giovanni-Barra che ieri sera hanno arrestato un 27enne di Torre del Greco con l'accusa di furto aggravato in concorso. I poliziotti, intorno alle 19 e 40 hanno visto i due giovani spingere lo scooter rubato lungo via della Villa Romana. I poliziotti si sono avvicinati e in quel momento i due sono scappati in direzioni opposte.

Gli uomini in divisa sono riusciti a fermare solo P.G. mentre il suo complice è riuscito a scappare. Controllando il motorino gli agenti hanno poi scoperto che era stato spaccato il bloccasterzo e per questo veniva trasportato a mano. Contattato il proprietario del motociclo hanno scoperto che era stato rubato a Portici dove era stato parcheggiato poco prima. Lo scooter è stato restituito al legittimo proprietario mentre il 27enne è comparso dinanzi al giudice monocratico del tribunale di Napoli per l'udienza di convalida dell'arresto. Il magistrato ha convalidato l'arresto ma ha disposto la scarcerazione del giovane in attesa del prosieguo del processo con rito direttissimo.