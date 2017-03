Ruba elettrodomestici da casa per comprare droga: in manette 39enne

I Carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli hanno arrestato un 39enne napoletano, già noto alle forze dell'ordine, per tentata estorsione e minacce.

I militari dell'Arma sono intervenuti a Ponticelli, mentre, armato di una pietra, l'uomo stava minacciando il padre per provare ad estorcergli 300 euro in cambio della restituzione degli elettrodomestici che in precedenza aveva sottratto dalla casa paterna per acquistare stupefacenti.

L'arrestato, dopo le formalità, è ora in attesa del rito direttissimo.