Ruba il cellulare a una turista: ladro bloccato dai cittadini

Ieri sera gli agenti dell’Ufficio prevenzione generale hanno arrestato per furto un 36enne algerino, irregolare sul territorio nazionale. L’uomo, poco dopo le 20 lungo corso Umberto, approfittando della distrazione di una giovane turista, l’ha avvicinata da dietro strappandole il cellullare.

L'intervento dei cittadini

La scena è stata notata da una volante in transito per il servizio di controllo del territorio, che ha iniziato a inseguirlo fino a via Annunziata dove, anche grazie ad alcuni cittadini, l’algerino è stato bloccato. Gli agenti hanno recuperato il telefono che è stato restituito alla vittima.