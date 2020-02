Blocca due ragazze in auto e ruba un cellulare: i carabinieri vedono tutto e lo arrestano

A Napoli nel quartiere San Lorenzo, i carabinieri del nucleo radiomobile hanno arrestato per rapina un 30enne ghanese già noto alle forze dell’ordine. L’uomo si è avvicinato a una macchina ferma nel traffico con a bordo due ragazze 18enni. Le ha immobilizzate, ha sottratto lo smartphone alla giovane autista per poi andar via a piedi certo di averla fatta franca.

Peccato per lui che poco distanti c’erano i carabinieri che hanno visto tutto. Ne è nato un inseguimento ma alla fine il 30enne è stato bloccato e arrestato. Il cellulare è stato restituito alla legittima proprietaria. L'arrestato, su disposizione dell’autorità giudiziaria, è stato tradotto in carcere.