Ruba la cassetta delle offerte in ospedale: la scoperta

Presìdi dei carabinieri nelle aree della movida vomerese. Nell’ambito di un servizio disposto dal Comando provinciale di Napoli, i militari della Compagnia locale – col supporto di quelli del Reggimento Campania - hanno identificato 286 persone e controllato 67 veicoli. Decine le multe per guida senza casco e mancata copertura assicurativa. Continuano i controlli con il metal detector nella stazione della metropolitana di piazza Vanvitelli. Due i giovani denunciati – un 18enne dei Camaldoli e un 15enne del Vomero – per porto abusivo di coltello. Il più giovane nascondeva in tasca un coltello a serramanico con una lama di sei cm. Al 18enne è stato, invece, sequestrato uno sfollagente telescopico di kevlar. Altri due coltelli sono stati trovati lungo le scale mobili della stazione: due giovani si sono accorti dei controlli ai tornelli e li hanno abbandonati prima di essere beccati.

Due i parcheggiatori abusivi denunciati. Entrambi già sanzionati in passato con un provvedimento di allontanamento, i due erano in via Salita Capodimonte per conquistare “un’offerta a piacere” dagli automobilisti del sabato sera. Ha 25 anni, invece, l’uomo che ha agguantato e portato via la cassetta delle offerte montata nella cappella dell’ospedale Cto. Quando è stato bloccato, ha provato ad evitare guai fornendo generalità false. Per lui una denuncia per furto aggravato.