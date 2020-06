Ruba un borsello da un furgone ma il nervosismo lo tradisce: scoperto

I carabinieri della Stazione di Napoli Barra hanno arrestato per furto aggravato un 35enne del posto già noto alle forze dell'ordine. I militari hanno notato un uomo affrettarsi agitato lungo via Volpicella e, insospettiti dal suo comportamento, hanno deciso di fermarlo e controllarlo. Nelle sue mani un borsello nel quale erano conservati effetti personali, 120 euro in contante e documenti di un’altra persona.

Secondo quanto accertato dai carabinieri, l’uomo – approfittando della momentanea assenza del proprietario - aveva poco prima rubato il borsello dalla cabina di un furgone parcheggiato in strada. Sottoposto ai domiciliari, è ora in attesa di giudizio. La refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario.