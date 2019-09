Ruba un'auto e tenta la fuga a piedi: arrestato

I carabinieri della sezione radiomobile di Casoria hanno arrestato un 26enne del posto già noto alle forze dell’ordine per furto aggravato. Nel corso di una pattuglia, in piena notte, i carabinieri lo hanno notato e fermato alla guida di una Fiat Panda. Si aggirava per la città seguito da due pregiudicati su uno scooter. I due, alla vista dei militari, si sono dati alla fuga, l’altro invece ha provato a fuggire a piedi ma è stato rincorso e bloccato dai militari.

La perquisizione

Lo hanno perquisito e hanno controllato anche l’auto: è risultata rubata e all’interno sono stati rinvenuti piccoli arnesi da scasso e una centralina. Gli attrezzi sono stati sequestrati, il 26enne è stato arrestato e portato ai domiciliari.

Il proprietario dell’auto, ancora inconsapevole del furto, è stato invece convocato in caserma e si è visto restituire l’auto.