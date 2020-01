Il Napoli ufficializza l'acquisto di Rrahmani: il difensore si aggregherà ai compagni a luglio

Il Napoli ha perfezionato l'acquisto di Amir Rrahmani, difensore 25enne ormai ex Verona. Arriva dunque l'ufficialità per il centrale kosovaro che già venerdì scorso aveva effettuato e superato le visite mediche. Il Napoli lo ha contestualmente girato in prestito al Verona, fino a fine stagione. Non cambierà casacca, dunque, il forte difensore che si sta mettendo in luce con la squadra scaligera.

Rrahmani passerà in maglia azzurra nella prossima estate. Presumibilmente sostituirà il partente Kalidou Koulibaly.