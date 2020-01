Aeroporto, partono i lavori per la rotatoria di viale Maddalena

Al via i lavori della rotatoria su viale Maddalena che consentirà di snellire il traffico veicolare in corrispondenza dell'aeroporto di Napoli. Ricevuta l'autorizzazione dal Comune di Napoli, Gesac, società di gestione degli scali di Napoli e Salerno, ha dato il via, con proprio finanziamento, ai lavori della rotatoria lungo viale Umberto Maddalena in corrispondenza dello svincolo Doganella della Tangenziale di Napoli in direzione est. I lavori, iniziati oggi 20 gennaio, termineranno entro il mese di aprile, prima del periodo estivo in cui si registra un considerevole aumento del flusso di passeggeri in entrata ed in uscita dall'aeroporto.

Secondo gli studi trasportistici commissionati dalla società di gestione aeroportuale, la rotatoria di viale Maddalena decongestionerà del 20% il traffico veicolare che gravita sull'accesso principale all'aeroporto, permettendo una "specializzazione dei flussi". La nuova rotatoria consentirà agli automobilisti diretti alle aree a nord di Napoli di utilizzare l'uscita "Doganella" immettendosi su viale Umberto Maddalena direzione Nord, verso l'asse perimetrale di Melito-Scampia. Grazie al nuovo flusso veicolare, l'uscita Tangenziale "Capodichino Aeroporto" sarà così adoperata prevalentemente da passeggeri e visitatori effettivamente diretti all'aeroporto.