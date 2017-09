Rotary Pozzuoli al cambio del comandante dell'accademia Aeronautica

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di NapoliToday

Nel piazzale Medaglie d’Oro dell’Accademia Aeronautica di Pozzuoli si è svolta la rituale cerimonia dell’avvicendamento del Comandante. Il Generale di Divisione Aerea Nicola Lanza de Cristoforis, dopo due anni di incarico, ha lasciato il comando al Generale di Brigata Aerea Enrico Degni, alla presenza del Comandante della 3^ Regione Aerea, Generale di Squadra Aerea Fernando Giancotti (al centro nella foto). Tribuna d’onore piena di alti ufficiali di tutti i corpi militari di Stato, di Amministratori locali fra i quali il Sindaco di Pozzuoli Vincenzo Figliolia e i rappresentanti della Città Metropolitana di Napoli e della Regione Campania. Non è voluto mancare all’importante appuntamento il Rotary di Pozzuoli, intervenuto con la sua Presidente Patrizia Leone, accompagnata dal Presidente dei giovani rotaractiani Francesco Costa e dal Consigliere Sergio Di Bonito, introdotti in Accademia dal Generale dell’Aeronautica in pensione Lucio de Rogatis, anch’egli socio del Club che ha sede all’Hotel “Gli Dei”. Un segno di amicizia e gratitudine quello portato, a nome del Rotary Pozzuoli, da Patrizia Leone al Generale Lanza de Cristoforis che, se pur trasferito ad altra sede per altro prestigioso incarico, resta Socio Onorario del Club flegreo in virtù di due anni di fattiva e sincera collaborazione. Commozione palpabile nei saluti di congedo ad un uomo che ha saputo coniugare la disciplina della vita militare con gli autentici valori rotariani. Al Generale Degni gli auguri più sinceri di buon comando dal Rotary Club di Pozzuoli.