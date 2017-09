"Mio marito ha l'Alzheimer, ma sono stata trasferita a Firenze": Rosetta scrive a Mattarella

Il marito di Rosetta Penacchio è invalido da dieci anni in quanto affetto da Alzheimer. La 48enne vive a Giugliano, con il marito e con i due figli, ma lavora come insegnante in provincia di Firenze. Nei giorni scorsi ha lanciato un appello affinchè possa essere collocata in un istituto scolastico della provincia di Napoli, per non lasciare solo il marito. Ora la donna, docente, precaria, ha scritto al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, implorando di essere aiutata, viste le condizioni del marito 59enne, che si stanno aggravando di giorno in giorno.

"Devo andare a lavorare a centinaia di chilometri da casa lasciando solo mio marito invalido, totalmente non autosufficiente e allettato che ha bisogno di essere lavato, imboccato e accudito continuamente. Ho pensato di fare la pendolare ma non è possibile", spiega Rosetta.

"LO STATO NON MI CONSENTE DI STARE VICINA A MIO MARITO MALATO DI ALZHEIMER": L'INTERVISTA