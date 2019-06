Lutto nel mondo dell'imprenditoria napoletana: addio al fondatore del pub El Sombrero

Grave lutto nel mondo dell'imprenditoria napoletana. Si è spento all'età di 73 anni Rosario Massa, proprietario e fondatore dello storico pub "El Sombrero", tra i più noti e frequentati in città.

A ricordare sui social la figura di Massa è stato il giornalista Angelo Pompameo: "Oggi e’ volato in cielo un altro grande uomo che ha fatto la storia del nostro quartiere. Un uomo d’altri tempi, che ha dato lavoro con la sua impresa a centinaia di persone. Alzi la mano chi non e’ stato almeno una volta nella vita al "Sombrero", una delle paninoteche piu’ antiche di Napoli. E’ stata una sua creatura, una sua 'invenzione' e così e’ andata avanti nel tempo, grazie all’aiuto e alla collaborazione di una donna inesauribile come la Sig.ra Brigida, moglie fedele e mamma encomiabile e ai figli Lusy, Stefania e Agostino. Un grazie va a te Rosario, alle cose che ci hai insegnato e ai tanti valori che ci hai trasmesso. Non ti dimenticheremo mai".

I funerali di Rosario Massa si terranno nella mattina di venerdì presso la Chiesa di Santa Maria di Piedigrotta.