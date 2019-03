Chalet Ciro a Mergellina, addio alla fondatrice Rosaria Fummo

Un grave lutto ha colpito nelle ultime ore il mondo della ristorazione napoletana. Si è spenta, infatti, la signora Rosaria Fummo, fondatrice dello Chalet Ciro a Mergellina.

La notizia della dipartita della donna, molto nota a Napoli, è stata data dalla pagina Facebook ufficiale del noto chalet: "E’ con enorme dolore che annunciamo la perdita della nostra cara, fondatrice nonché creatrice di tutto ciò che avete provato in questi anni. Donna dalle altissime qualità imprenditoriali ed esperta indiscussa di tutte le materie prime da sempre utilizzate. E’ a lei che diciamo grazie per aver reso lo Chalet Ciro ciò che è oggi. Faremo sempre tesoro di ogni suo consiglio. Che possa guidarci da lassù con il suo sorriso. Ti salutiamo con tanto affetto. Ci mancherai tanto, Signora e per tanti, nonna, Rosaria Fummo".

Le esequie della signora Rosaria si sono tenute questa mattina presso la chiesa S. Maria del Parto e, pertanto.

Lo Chalet Ciro resterà chiuso per tutta la giornata di oggi in segno di lutto.